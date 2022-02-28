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Политика28 февраля 2022 16:15

Российско-украинские переговоры в Белоруссии 28 февраля 2022 года завершены

Сейчас обсуждается возможность заявлений сторон для СМИ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Фото: REUTERS

Переговоры делегаций Украины и России на Припяти подошли к концу. Двери зала, где состоялось три раунда встречи, в настоящее время открыты. сейчас обсуждается возможность заявлений сторон для средств массовой информации, передает BELTA.

Напомним, встреча проходила в закрытом формате. Из-за соображений безопасности точное место встречи не называлось. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

От Украины во встрече участвовали министр обороны Резников, замруководителя МИД Точицкий, советник главы офиса президента Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Арахамия, депутат Умеров, первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Костин.

Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявляли, что главная цель переговоров с РФ для Украины - "немедленное прекращение огня и вывод войск с украинской территории".

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По итогам переговоров России и Украины «наметились определенные решения»

Российская и украинская делегации уезжают в столицы для консультаций после переговоров. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, сделала украинская сторона (подробности).