Постпред при ООН Небензя назвал военную операцию на Украине правом России на самооборону

Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России в ООН Василий Небензя считает, что нынешняя военная операция на Украине стала реализацией права страны на самооборону после заявлений Украины по ядерной тематике.

«В ходе специальной военной операции Россия осуществляет право на самооборону от режима, стремившегося к восстановлению доступа к ядерному оружию. Президент Украины прямо заявил об этом 18 февраля в ходе мюнхенской конференции», - заявил российский постпред.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может отказаться от безъядерного статуса, а министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба назвал ошибкой ликвидацию ядерного оружия, что произошло согласно Будапештскому меморандуму. Однако позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии у него информации о том, что украинская сторона планирует разрабатывать ядерное оружие.