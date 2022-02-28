Мединский заявил, что следующий раунд переговоров состоится на белорусско-польской границе

Следующая встреча российской и украинской делегаций состоится на белорусско-польской границе. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС.

Руководитель российской делегации Владимир Мединский рассказал, где пройдет следующий раунд российско-украинских переговоров. По словам Мединского, следующая встреча пройдет на белорусско-польской границе через несколько дней.

Российско-украинские переговоры начались 28 февраля в понедельник на территории Белоруссии в Гомельской области и продолжались около пяти часов.

«За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки», - сказал Мединский, добавив, что делегации России и Украины определили некоторые точки, по которым, возможно, будут найдены общие позиции.

Владимир Мединский сообщил, что за оставшееся до следующей встречи время делегации проведут консультации с главами своих государств.

«До этого времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны», - цитирует Мединского РИА Новости.

Подробности первого дня российско-украинских переговоров читайте здесь.