Трамп заявил, что это он снабдил Украину противотанковым оружием

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп напомнил, что это он сохранил НАТО и обеспечил Украину противотанковым оружием.

"Надеюсь, никто не забыл, что это я, находясь на посту президента Соединенных Штатов, заставил неблагонадежных членов НАТО уплачивать их взносы, накопившиеся в размере сотен миллиардов долларов. Если бы мои действия не были оперативными и решительными, НАТО бы не существовало", - отмечается в заявлении Трампа, на которое ссылаются РИА Новости.

Кроме этого. Трамп напомнил, что это он "снабдил Украину высокоэффективными противотанковыми ракетами (Javelin), при том как предыдущая администрация посылала им одеяла.

Как ранее писал kp.ru, США предоставят 54 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Поддержку направят пострадавшим от боевых действий украинцам. Эти средства направят международным гуманитарным организациям для обеспечения граждан продуктами питания, питьевой водой, создания мест размещения, предоставления экстренной медицинской помощи и обеспечения защиты.

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