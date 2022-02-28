Мизулина сообщила об 1 300 000 фейках по событиям вокруг Украины

Мизулина сообщила о более чем миллионе фейков о событиях в Украине. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в русскоязычном сегменте сети выявлено 1 млн 300 тыс фейков о событиях на Украине. Об этом Мизулина заявила в эфире телеканала «Россия 24». Мизулина уточнила, что фейки выявляются при помощи искусственного интеллекта.

«На данный момент с помощью системы искусственного интеллекта обнаружено более 1 млн 300 тыс. фейков которые распространяются в русскоязычном сегменте сети интернет», - сказала она.

Екатерина Мизулина заявила, что большинство фейков представляют собой старые факты «зверств украинских военных на Донбассе, убийств мирных граждан». Также большую часть ложной информации о событиях в Украине представляют собой постановочные кадры, отметила она.

Ранее сообщалось, что в российской Госдуме разработают закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии. Идею уже поддержал председатель Вячеслав Володин. Подробности здесь.

Ранее белорусское министерство обороны опровергло предположения об участии военных этой страны в спецоперации на Украине.