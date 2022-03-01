Зеленский создал на Украине «иностранный легион» для наемников Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, которые хотят вступить в "Интернациональный легион обороны Украины" с 1 марта 2022 года. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на опубликованный 28 февраля указ главы государства.

Отмечается, что данный указ будет действовать "на период военного положения". Безвизовый режим не будет распространяться на граждан "государства, признанного агрессором" властями Украины, то есть России.

Ранее сообщалось, что украинская сторона начала формирование иностранного легиона для добровольцев-иностранцев. По словам Арестовича, на Украину идет военная помощь из других стран. Он заявил, что добровольцев, желающих принимать участие в боевых действиях на украинской стороне, настолько много, что не исключена возможность формирования двух иностранных легионов.