Украина заявила о формировании иностранного легиона

Украина начала формирование иностранных легионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина начала формирование иностранного легиона для добровольцев-иностранцев. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович во время онлайн-брифинга в воскресенье 27 февраля. Трансляция брифинга доступна здесь.

По словам Арестовича, на Украину идет военная помощь из других стран. Он заявил, что добровольцев, желающих принимать участие в боевых действиях на украинской стороне, настолько много, что не исключена возможность формирования двух иностранных легионов.

«К нам идет военная помощь из других стран. Сформирован иностранный легион для добровольцев из других стран, которых очень много, как бы два легиона не пришлось формировать», - заявил Алексей Арестович.

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