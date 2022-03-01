Госдеп США: Санкции против России могут быть смягчены при деэскалации на Украине Фото: REUTERS

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона не считают свои санкции против России самоцелью. Штаты готовы как ужесточить, так и смягчить их в зависимости от изменения ситуации на Украине, объяснил Прайс.

- Данные экономические меры призваны оказать давление на РФ, чтобы она поступила правильно - завершила этот конфликт, - сказал он журналистам в ходе брифинга.

Также он добавил, что Соедиенные Штаты "хотят видеть деэскалацию".

Накануне Евросоюз ввел новые антироссийские санкции из-за этого решения президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Пакет ограничительных мер включил в себя сразу несколько направлений - персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физлиц и компаний, ограничение доступа РФ и российского правительства к финрынку государств Европы, а также запрет для компаний из Европы на осуществление любых экономических операций с ЛНР и ДНР.