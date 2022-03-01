Китай поддерживает прямой диалог между Россией и Украиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Китае власти поддерживает проведение прямого диалога между Россией и Украиной, а также считают, что решение ситуации дипломатическим путем единственным выходам из сложившейся ситуации. Об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

- Сейчас крайне важно и необходимо вернуться на путь дипломатии и политического урегулирования споров как можно скорее и действовать в целях деэскалации ситуации. Китай поддерживает проведение прямого диалога между Россией и Украиной, - сказал он.

Ранее Цзюнь заявлял, что обеспокоенности России в сфере безопасности оправданны, украинская проблема назрела давно.

По мнению Чжан Цзюня, Украина должна "стать мостом между Западом и Востоком", в то время как выступает точкой конфронтации между мировыми державами. Украинская проблематика стала результатом сочетания нескольких факторов в течение продолжительного периода времени, отметил он.