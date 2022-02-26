Постпред Китая в ООН назвал оправданной обеспокоенность России в сфере безопасности

Китая назвал оправданной обеспокоенность России в сфере безопасности Фото: pixabay.com

Обеспокоенности России в сфере безопасности оправданны, украинская проблема назрела давно, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«Мы верим, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет подрыва безопасности других стран. На фоне пяти волн расширения НАТО резонным обеспокоенностям России в сфере безопасности должно быть уделено внимание, и они должны быть удовлетворены», – сказал дипломат, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

По мнению Чжан Цзюня, Украина должна «стать мостом между Западом и Восток», в то время как выступает точкой конфронтации между мировыми державами. Украинская проблематика стал результатом сочетания нескольких факторов в течение продолжительного периода времени, отметил он. Как заявил китайский дипломат, урегулирование украинского кризиса возможно только при условии полного отказа от «менталитета холодной войны» и уважении к «резонным обеспокоенностям всех стран в сфере безопасности».

Напомним, в пятницу, 25 февраля, Россия воспользовалась своим правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала подготовленную западными странами резолюцию с осуждением спецоперации на Украине.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.