Мединский: Переговоры России и Украины длились около пяти часов Фото: REUTERS

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры России и Украины в Гомельской области в Белоруссии шли около пяти часов.

По его словам, в результате обсуждений ситуации у сторон нашлись некоторые общие точки. Также он добавил, что следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

- Закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около пяти часов. За это время мы подробно прошлись по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, - заявил он.

Напомним, 28 февраля, Москва и Киев провели свои первые переговоры с начала объявления военной операции на Украине. Как писал сайт kp.ru, встреча сторон проходила недалеко от украинской границы на берегу реки Припять на территории Гомельской области Белоруссии.

В последние дни ситуация в Донбассе только обострилась - Киев отказывается исполнять принятые ранее договоренности, он сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе, используя запрещенное вооружение.