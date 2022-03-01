Небензя: США регулярно обвиняют дипломатов в шпионаже ради их высылки Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты регулярно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности.

- Они всегда так поступают. Это лишь предлог, который они всегда используют. Когда они объявляют кого-то персоной нон грата, это бывает единственным объяснением, - сказал Небензя журналистам.

Днем ранее Штаты объявили персонами нон грата 12 сотрудников постпредства России при ООН. По словам Небензи, российские дипломаты должны покинуть США до 7 марта. Он также назвал высылку российских дипломатов из постоянного предствительства при ООН проявлением неуважения со стороны США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.

Ранее Василий Небензя заявил о развязывании информационной войны против России. По его словам, это происходит в социальных сетях из-за проведения Москвой военной спецоперации по защите Донбасса.