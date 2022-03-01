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Политика1 марта 2022 1:35

Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова

Также власти Японии ввели экспортные санкции против 49 компаний РФ
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова

Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова

Фото: REUTERS

Власти Японии приняли решение о введении санкций против шести представителей руководства России, включая президента страны Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом 1 марта сообщает агентство Kyodo.

Также под санкции попали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также ЦБ РФ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Отмечается, что под ограничениями для данных лиц подразумевается заморозка активов.

Кроме того, Япония объявила о вводе экспортных санкций против 49 российских компаний РФ. Среди них - "Рособоронэкспорт", Ростех, ФСБ и СВР, "Адмиралтейские верфи", "Иркут", РКЦ "Прогресс" и МФТИ.

До этого сообщалось, что персональные санкции против президента России Владимира Путина недальновидны и абсурдны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также добавил, что российская сторона принимая решения об ответе на ограничительные меры, будет исходить из принципа целесообразности.