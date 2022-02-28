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Политика28 февраля 2022 10:04

Песков назвал санкции против Путина недальновидными и абсурдными

Представитель Кремля заявил, что Москва ответит на персональные санкции против президента "исходя из целесообразности"
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков назвал санкции против Путина недальновидными и абсурдными

Песков назвал санкции против Путина недальновидными и абсурдными

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Персональные санкции против президента России Владимира Путина недальновидны и абсурдны. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Москва, принимая решения об ответе на ограничительные меры, будет исходить из принципа целесообразности.

«Ответы России будут выстраиваться, главным образом, с точки зрения целесообразности и наших собственных интересов», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, будут ли вводиться зеркальные ответы в связи с ограничениями, наложенными на президента.

Напомним, накануне на фоне объявления Москвой специальной военной операции на Украине Европейский союз включил в санкционный список президента России, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и российского премьер-министра Михаила Мишустина. Позже премьер Японии анонсировал санкции против Путина, отметив, что Токио заморозит активы российских чиновников. Премьер Австралии также объявил об ограничениях в отношении российского президент, главы МИД РФ и других членов Совбеза России