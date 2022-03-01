"Газпром" поставляет газ в Европу через Украину в штатном режиме

Поставка газа в Европу через Украину осуществляется в штатном режиме Фото: REUTERS

Официальный представитель российской энергетической компании "Газпром" Сергей Куприянов сообщил журналистам, что компания продолжает поставлять газ через Украину в штатном режиме.

Куприянов добавил, что заявка на поставки 1 марта 2022 года выросла до 109,5 миллионов кубометров.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,6 млн куб. м на 1 марта", - уточнил представитель компании.

Днем ранее, 28 февраля, этот показатель был равен 105,8 миллионам кубометров.

Как ранее писал сайт kp.ru, в "Газпроме" сообщили, что подземных хранилищ Европы отобран весь закачанный летом газ. Согласно этой информации, для восполнения запасов газа в Евросоюзе к следующей зиме потребуется закачать такие объемы, которые за летний сезон ранее никогда не закачивались.