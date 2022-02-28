Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире28 февраля 2022 10:02

В Газпроме сообщили, что из подземных хранилищ Европы отобран весь закачанный летом газ

Сообщается, что для восполнения запасов газа в Евросоюзе к следующей зиме потребуется закачать такие объемы газа, которые за летний сезон ранее не закачивались
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
В Газпроме сообщили, что из подземных хранилищ Европы отобран весь закачанный летом газ

В Газпроме сообщили, что из подземных хранилищ Европы отобран весь закачанный летом газ

Фото: Архив "КП"

В российской энергетической компании "Газпром" сообщили, что подземных хранилищ Европы отобран весь закачанный летом газ.

Сообщается, что для восполнения запасов газа в Евросоюзе к следующей зиме потребуется закачать такие объемы газа, которые за летний сезон ранее не закачивались

При этом отмечается, что общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке.

Напомним, в пятницу, 27 января 2022 года, сообщалось, что уровень заполненности газом подземных хранилищ Европы упал ниже 40%. Впервые за все время наблюдений с 2011 года это произошло так рано с начала года.

Ранее "Газпром" сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на исторических минимумах. Страны региона отобрали свыше 70% закачанного летом газа.