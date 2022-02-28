В Газпроме сообщили, что из подземных хранилищ Европы отобран весь закачанный летом газ Фото: Архив "КП"

В российской энергетической компании "Газпром" сообщили, что подземных хранилищ Европы отобран весь закачанный летом газ.

Сообщается, что для восполнения запасов газа в Евросоюзе к следующей зиме потребуется закачать такие объемы газа, которые за летний сезон ранее не закачивались

При этом отмечается, что общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке.

Напомним, в пятницу, 27 января 2022 года, сообщалось, что уровень заполненности газом подземных хранилищ Европы упал ниже 40%. Впервые за все время наблюдений с 2011 года это произошло так рано с начала года.

Ранее "Газпром" сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на исторических минимумах. Страны региона отобрали свыше 70% закачанного летом газа.