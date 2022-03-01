Лавров заявил, что ЕС выбрал путь санкций вместо диалога лицом к лицу

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Евросоюза путем санкций избегают диалога с Россией лицом к лицу.

- Избрав путь односторонних нелегитимных санкций, страны ЕС пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, от прямых контактов, призванных способствовать нахождению политических развязок острых международных проблем, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства на конференции по разоружению.

Ранее Европейский союз запретил операции, связанные с управлением активами и резервами Банка России, говорится в Официальном журнале ЕС. Речь, в частности, идет о запрете операций с любым юрлицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ. При этом уточняется, что ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором при условии, что это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».