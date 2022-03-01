Шойгу заявил, что украинские войска используют мирных граждан как "живой щит"

Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба РГО

Украинские войска используют гражданское население в качестве "живого щита", заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 1 марта 2022 года.

"В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве "живого щита", - констатировал Шойгу.

По его словам, только этим можно объяснить размещение систем залпового огня и крупнокалиберных минометов рядом со школами, детскими садами и жилыми домами.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин обратился к служащим Вооруженных сил Украины с призывом не позволять неонацистам использовать их жен и детей как "живой щит".

Также Владимир Путин отметил мужество российских солдат и офицеров при проведении спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что российские военные действовали "героически, мужественно и профессионально".