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Общество1 марта 2022 9:56

Минобороны России проведет первый Международный антифашистский конгресс в августе 2022

Мероприятие состоится в рамках форума "Армия - 2022"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Шойгу (справа)

Сергей Шойгу (справа)

Фото: REUTERS

Первый Международный антифашистский конгресс министерство обороны России проведет в августе 2022 года в рамках работы форума "Армия - 2022". Об этом рассказал на селекторном совещании глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник, 1 марта.

Министр отметил, что конгресс будет проведен с целью объединения усилий международного сообщества в "борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире".

Как ранее писал сайт kp.ru, военно-технический форум "Армия - 2022" пройдет с 15 по 21 августа 2022 года. Предстоящие мероприятие станет уже восьмым по счету. Каждый год форум получает все больше признания и интереса со стороны зрителей. Цифры говорят сами за себя: в прошлом году форум посетили более 1,7 миллиона человек.