Шойгу: В России готовится первый Международный антифашистский конгресс

Министр отметил, что будут проведены ряд крупных военно-патриотических проектов, направленных против попыток фальсификации истории Фото: Министерство обороны РФ

- В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет проведено 11 с половиной тысяч мероприятий, которые не ограничатся девятым мая, - заявил на брифинге министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр отметил, что будут проведены ряд крупных военно-патриотических проектов, направленных против попыток фальсификации истории, исказить правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистской Германии. Одним из них станет Первый международный антифашистский конгресс. Его решено провести в августе в дни работы форума "Армия-2022" в парке "Патриот".

- Цель конгресса - объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией неонацизма и любых форм его проявлениях, - подчеркнул Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также сообщил, что российское военное ведомство осуществляет комплекс мер по повышению эффективности высокотехнологичной медицинской помощи военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, их семьям, обустраивает социальную инфраструктуру на Новой Земле и в Красноярском крае.

А недавно правительство России выделило дополнительные денежные средства для повышения качества жизни военнослужащих и членов их семей, за счет которых военное ведомство развивает инфраструктуру закрытых административных территориальных образований и удаленных гарнизонов.

Командир 62-й ракетной дивизии генерал-майора Юрия Драй передал благодарность военнослужащих за крытую ледовую площадку в поселке Солнечный Красноярского края.

- Надеюсь, когда-нибудь сыграем на этой площадке вместе с вами, - сказал министр, и попросил комдива передать привет всем спортсменам, хоккеистам.

Пользуясь случаем, Шойгу поздравил ЦСКА с успешным выступлением на Олимпийских играх в Пекине армейцев, которые внесли в копилку российской сборной 14 медалей (три золотых, три серебряных, восемь бронзовых) из 32 завоеванных.

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