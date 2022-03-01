Лукашенко: Украина готовилась ударить по войскам России, размещенным в Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Украинские зенитные и ракетные дивизионы готовились нанести удар по российским войскам, которые находились на территории Белоруссии, в связи с чем по ним нанесли упреждающий удар, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его словам приводит агентство БелТА.

"Наша разведка и россияне обнаружили на территории Украины в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов, изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на белорусской территории", - подчеркнул Лукашенко.

Когда Россия объявила о начале специальной военной операции, по этим дивизионам был нанесен упреждающий удар, уточнил белорусский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко рассказал, что российские беспилотники обнаружили несколько ракетных дивизионов, развернутых в 10-15 километрах от границы Белоруссии. По его словам, после этого в воздух подняли белорусские беспилотники.

Глава республики уточнил, что это сделали, когда стало видно, "что буквально 3-4 минуты и они нанесут удар по нашей территории, по российским войскам, которые остались после учений".