Песков считает, что заявка Украины на вступление в ЕС не касается стратегической безопасности

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявка Украины на вступление в Европейский союз не лежит в области стратегической безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 1 марта 2022 года. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, как соответствующие планы Киева согласуются с требованием Москвы о его нейтральном статусе.

"Евросоюз - это не военно-политический блок, - констатировал Песков. - В этом плане, в плане вопроса стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости".

Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание, что ориентированность Украины на вступление в Евросоюз зафиксирована в Конституции государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. В сообщении Верховной Рады подписание документа названо "историческим моментом".