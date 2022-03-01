Ограничения на полеты в часть аэропортов России продлены до 8 марта 2022 Фото: Иван ВИСЛОВ

Временное ограничение на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлено до 03.45 мск 8 марта текущего года. Такое заявление сделали во вторник, 1 марта, в Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 08 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени», - говорится в заявлении ведомства.

Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Брянск, Воронеж, Белгород, Геленджик, Курск, Липецк, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону, Элиста. Остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме.

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты «организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы».

Кроме того, ведомство напоминает, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов, а также авиакомпаний необходимо уточнять на официальных сайтах.

Напомним, в минувший четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, после чего Росавиация ввела ограничения на работу 12 аэропортов на юге России до 2 марта 2022 года. Как отмечалась, такая мера введена в связи со сложившийся обстановкой на Украине.