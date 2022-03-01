Офис Зеленского сообщил, что заявка на вступление Украины в ЕС зарегистрирована

Заявка Украины на вступление в Европейский союз по ускоренной процедуре зарегистрирована Фото: REUTERS

Заявка Украины на вступление в Европейский союз по ускоренной процедуре принята и зарегистрирована, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак во вторник, 1 марта 2022 года.

"Вчера Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре, - написал Ермак на своей странице в социальной сети Twitter. - Заявка принята и зарегистрирована".

Представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов подтвердил регистрацию заявки на вступление страны в ЕС.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что заявка Украины на вступление в Европейский союз не лежит в области стратегической безопасности. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, как соответствующие планы Киева согласуются с требованием Москвы о его нейтральном статусе.