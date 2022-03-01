Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 марта 2022 12:10

Украина объявила об отзыве послов из Грузии и Киргизии

Зеленский объяснил решение позицией этих стран по военной спецоперации России на Украине
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о немедленном отзыве украинских послов из Грузии и Киргизии. Соответствующее видеообращение опубликовано в телеграм-канале главы Незалежной.

"Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации за оправдание агрессии против Украины, - подчеркнул Зеленский. - Немедленно отзываем посла из Грузии за преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Киргизии Садыр Жапаров поддержал действия России по защите Донбасса. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в субботу, 26 февраля 2022 года.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна не поддерживает экономические и финансовые санкции Запада, которые вводятся в отношении России на фоне ситуации на Украине.