Украина объявила об отзыве послов из Грузии и Киргизии

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о немедленном отзыве украинских послов из Грузии и Киргизии. Соответствующее видеообращение опубликовано в телеграм-канале главы Незалежной.

"Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации за оправдание агрессии против Украины, - подчеркнул Зеленский. - Немедленно отзываем посла из Грузии за преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Киргизии Садыр Жапаров поддержал действия России по защите Донбасса. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в субботу, 26 февраля 2022 года.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна не поддерживает экономические и финансовые санкции Запада, которые вводятся в отношении России на фоне ситуации на Украине.