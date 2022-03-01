Зеленский потребовал от Европы доказательств, что она «не бросила» Украину Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращения к Европарламенту, в котором потребовал от Европы предоставить доказательства того, что она «не бросила Киев».

Как отметил украинского президент, Киев борется за то, чтобы стать равноправным членом Европейского союза. «С нами ЕС будет крепче. Без ЕС Украина будет одинокой», - заявил глава незалежной в своем видеообращение.

После этого Зеленский потребовал от стран Европейского союза предоставить доказательства, что они не отказались от Киева. «Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы настоящие европейцы», - заявил он.

Напомним, сегодня, 1 марта, в офисе украинского президента заявили, что заявка Киева на вступление в Европейский союз по ускоренной процедуре принята и зарегистрирована. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что принять Украину в Европейский союз за несколько месяцев невозможно, уточнив, что это требует основательной подготовки.