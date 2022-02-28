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В мире28 февраля 2022 14:07

Глава МИД Германии исключила принятие Украины в Евросоюз в ближайшие месяцы

Министр отметила, что это требует основательной подготовки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Глава МИД Германии исключила принятие Украины в Евросоюз в ближайшие месяцы

Глава МИД Германии исключила принятие Украины в Евросоюз в ближайшие месяцы

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что принять Украину в Европейский союз за несколько месяцев невозможно, уточнив, что это требует основательной подготовки.

Кроме того, глава МИД ФРГ призвала Москву отказаться от «обостряющих» шагов, таких как решение президента России Владимира Путина перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. «Путин может в любой момент остановить эту войну. И я призываю Россию в будущем отказаться от таких обостряющих заявлений», - заявил немецкий министр.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал главу Евросовета Шарля Мишеля принять незалежную в состав Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступала за вступление страны в Европейский союз, указав на то, что Украина уже участвует в некоторых европейских процессах. При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Киев официально не запрашивал вступления в объединение, отметив, что данный вопрос не стоит на повестке дня.