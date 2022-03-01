Посольство в Британии сообщило о жалобах граждан России на дискриминацию из-за Украины Фото: REUTERS

Граждане России и русскоязычные соотечественники обращаются в консульство РФ в Британии из-за дискриминации и хулиганских выходок в отношении них на фоне военной спецоперации на Украине, говорится в сообщении российского посольства в Великобритании.

"В связи с начатой британскими медиа беспрецедентной антироссийской кампанией, обусловленной событиями на Украине, в консульский отдел начали поступать множественные обращения граждан России и русскоязычных соотечественников о проявлениях дискриминации и хулиганских выходках", – сообщили в российском диппредставительстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Ранее kp.ru сообщал, что российско-украинские переговоры в Белоруссии 28 февраля 2022 года завершены. Главным итогом этой встречи стал тот факт, что она состоялась и стороны услышали друг друга, заявил по итогам глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.