Глава Луганска сообщил о завершении эвакуации жителей Фото: REUTERS

Глава Луганска Сергей Кравченко сообщил о завершении эвакуации жителей из города.

В пресс-службе МЧС России по итогам совещания рабочей группы под председательством врио главы ведомства Александра Чуприяна ранее сообщали, что эвакуация беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) будет вестись круглосуточно.

Власти Луганской народной республики (ЛНР) готовили специальный пассажирский поезд, чтобы вывезти мирных жителей республики в Россию.

Напомним, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также почти завершила эвакуацию сотрудников специальной международной миссии (СММ) с территории Украины.

Колонны автомобилей мониторинговой миссии ОБСЕ покидают Донецк и Луганск и направляются в Россию. Об этом сообщили в Донецкой и Луганской народных республиках.