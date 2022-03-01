Захарова заявила, что пролет российской делегации в Женеву запретили Эстония и Польша Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пролет российской делегации во главе с министром иностранных дел Росси Сергеем Лавровым в Женеву запретили Эстония и Польша. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что российская сторона проработала два маршрута для борта делегации главы внешнеполитического ведомства России «в связи с участием в заседании комитета по разоружению и Совета ООН по правам человека в Отделении всемирной Организации в Женеве».

«Пролёт запретили Польша и Эстония. Секретариат ООН об этом знал. При этом обе страны ссылались на санкции ЕС», - сообщила она.

Напомним, ранее Захарова заявила, что Секретариат ООН не в состоянии обеспечить участие российской делегации в заседании Совета по правам человека в Женеве, указав на то, что это связано с тем, что ряд стран закрыл небо для России.

В минувшие воскресенье, 27 февраля, на фоне объявления Москвой специальной военной операции на Украине главы МИД стран-членов Евросоюза объявили о решении закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов. Об аналогичных мерах объявили и некоторые другие государства. В понедельник, 28 февраля, Кремль заявил о зеркальном ответе на запрет полетов российских авиакомпаний.