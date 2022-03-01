Вице-премьер Чернышенко объявил о запуске ресурса "Объясняем.рф" с проверенной информацией

Дмитрий Чернышенко Фото: Александр ГЛУЗ

Правительство России запускает портал "Объясняем.рф", который будет публиковать оперативную и проверенную информацию. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в видеообращении 1 марта 2022 года.

"Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса "Объясняем.рф", - подчеркнул Чернышенко, отметив большое число фейков, которые распространяют в социальных сетях и средствах массовой информации.

По словам заместителя председателя правительства РФ, работа новый портал будет работать по аналогии с ресурсом "стопкоронавирус.рф". Данные на нем будут обновляться в режиме реального времени.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор фиксирует волну фейков о российской военной операции на Украине. В связи с этим ведомство предупредило, что средства массовой информации несут ответственность за распространяемую ими информацию и обязаны проверять ее достоверность.