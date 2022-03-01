МИД Украины потребовал полного эмбарго на торговлю российскими газом и нефтью

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от мирового сообщества полного эмбарго на торговлю российскими газом и нефтью. Соответствующее заявление Кулеба опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Я приветствую первые решительные шаги ряда европейских государств в этом отношении и призываю других действовать решительно и без промедления", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Незалежной.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к Евросоюзу, в котором призвал европейских лидеров к активным действиям против РФ.

По его словам, они должны "немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции" против России: в частности, отключить от международной платежной системы SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии оружием и боеприпасами, а также поддержать миротворческую операцию ООН.