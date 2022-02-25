Зеленский призвал лидеров ЕС поддержать миротворческую операцию ООН на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил соотечественникам, что он призвал лидеров Евросоюза «встать плечо к плечу» с Незалежной. По его словам, сегодня на Украине «решается судьба Европы».

Зеленский пишет, что лидеры ЕС, которые принимают участие в чрезвычайном саммите содружества, должны «немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции» против России: в частности, отключить от международной платежной системы SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии оружием и боеприпасами, а также поддержать миротворческую операцию ООН.

Кроме того, он посетовал, что неоднократно спрашивал, когда же страну примут в НАТО, но «ответа не услышал».

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.ы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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