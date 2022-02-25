Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 февраля 2022 22:12

Зеленский призвал лидеров ЕС поддержать миротворческую операцию ООН на Украине

По его мнению, нужно «немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции» против России, а также наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил соотечественникам, что он призвал лидеров Евросоюза «встать плечо к плечу» с Незалежной. По его словам, сегодня на Украине «решается судьба Европы».

Зеленский пишет, что лидеры ЕС, которые принимают участие в чрезвычайном саммите содружества, должны «немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции» против России: в частности, отключить от международной платежной системы SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии оружием и боеприпасами, а также поддержать миротворческую операцию ООН.

Кроме того, он посетовал, что неоднократно спрашивал, когда же страну примут в НАТО, но «ответа не услышал».

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.ы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит на Украине: 10 ответов на главные вопросы

Спецкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше (подробности).