Музей Мунка в Осло объявил о прекращении сотрудничества с Россией Фото: ru.wikipedia.org

Музей Мунка в норвежской столице Осло сообщил о прекращении своего сотрудничества с организациями и частными лицами из России.

Как передает телекомпания NRK, музей Мунка останавливает все свое сотрудничество с российскими организациями, а также частными лицами из России. Отмечается, что такие меры приняты «в знак солидарности с Украиной».

Музей Эдварда Мунка является одним из самых знаменитых музеев Осло, который посвящен творчеству известного художника. Картины Эдварда Мунка не раз экспонировались в России, в том числе, в 2019 году работы художника можно было увидеть в Третьяковской галерее, где прошла масштабная выставка из коллекции музея.

Напомним, сегодня, 1 марта, финский железнодорожный оператор VR Group сообщил, что разрывает связь с Российскими железными дорогами (РЖД) за исключением трансграничных перевозок.