Российские хакеры взломали сайт группировки Anonymous и призвали не верить фейковой информации Фото: REUTERS

В сети появилось видеообращение, предположительно, хакеров российской группировки Killnet, которые призвали россиян не поддаваться фейкам и не бояться.

"Вся эта информационная бомба несет только текст, и больше никакого вреда. Не поддавайтесь фейковой информации в интернете, ни под каким предлогом не сомневайтесь в своей стране. Все, что происходит сейчас в мире - это должно было случиться рано или поздно", - говорится в видеообращении.

Кроме того, хакеры заявили о взломе сайта группировки Anonymous, причастной к атакам на российские ресурсы.

Напомним, сайты крупнейших российских СМИ подверглись массовой атаке со стороны хакерской группировки Anonymous. Так, злоумышленники взломали сайты информационного агентства ТАСС, а также изданий "Коммерсантъ", "Известия", "Фонтанка", "Мел", "Forbes" и другие. На каждом из сервисов они разместили одинаковую, заведомо ложную информацию.