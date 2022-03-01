«Газпром» забронировал часть мощностей газопровода «Ямал - Европа» для транзита через Польшу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская энергетическая компания «Газпром» выкупила большую часть предложенной мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу до утра среды, 2 марта. Об этом свидетельствуют данные внутридневного аукцион на площадке GSA Platform, представленные во вторник, 1 марта.

Согласно представленным данным, «Газпром» забронировал мощность в объеме 2,4 миллиона кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров, что составляет примерно 65% предложения. Воспользоваться предложенной мощностью компания сможет с 22.00 мск вторника, 1 марта, до 8.00 мск среды, 2 марта.

Напомним, накануне официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил журналистам, что российская компания продолжает поставлять голубое топливо через Украину в штатном режиме, отметив также, что заявка на поставки 1 марта 2022 года выросла до 109,5 миллионов кубометров.