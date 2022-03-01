Эрдоган назвал позитивным решение ЕС рассмотреть вступлении Украины. Турция ждет решения 35 лет

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал позитивной готовность Европейского союза рассмотреть перспективу вступления Украины в союз, однако отметил, что таких инициатив никто не проявлял по отношению к Анкаре, которая стала кандидатом на вступление в Евросоюз в 1999 году, а заявку подала еще 1987.

«Мы ценим усилия ЕС в контексте вхождения в него Украины. Это прекрасное событие. Но проявите такую же чувствительность и к Турции. Почему вы все еще сомневаетесь насчет нас? Или нужно, чтобы на нас было совершено нападение, чтобы это оказалось в вашей повестке?» - отметил турецкий лидер во вторник, 1 марта, в ходе пресс-конференции в Анкаре, которую транслировал телеканал NTV.

Напомним, сегодня, 1 марта, в офисе украинского президента сообщили, что заявка Киева на вступление в Европейский союз по ускоренной процедуре принята и зарегистрирована. Однако днем ранее, 28 февраля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что принять Украину в Евросоюз за несколько месяцев невозможно, отметив, что это требует основательной подготовки.