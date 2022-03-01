Оператор «Северного потока-2» объявил о банкротстве Фото: REUTERS

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока-2». Об этом во вторник, 1 марта, сообщает швейцарское телевидение SRF.

Как отметила начальник отдела по вопросам экономики кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут, были уволены 106 человек персонала. «Вследствие развития геополитической ситуации и наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций, компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом. Мы глубоко сожалеем о данном вынужденном шаге», - говорится в сообщении оператора.

Как писал сайт kp.ru, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Nord Stream 2 AG проводила работу с финансовым консультантом для уточнения своих обязательств, а также получения возможности формально запустить процедуру несостоятельности в суде Швейцарии уже на этой неделе.

Напомним, 22 февраля из-за решения Москвы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об остановке сертификации «Северного потока – 2», отметив, что Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания. Позже появилось заявление, что Shell из-за военной операции на Украине собирается выйти из участия в проекте.