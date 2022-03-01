Reuters: оператор «Северного потока-2» задумался о банкротстве Фото: REUTERS

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока-2», начинает думать о банкротстве.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Nord Stream 2 AG проводила работу с финансовым консультантом для того, чтобы уточнить вопросы своих обязательств, а также получить возможность формально запустить процедуру несостоятельности в суде Швейцарии уже на текущей неделе.

В самой компании на запрос агентства ответа не дали, а «Газпром», который является владельцем компании, от комментариев отказался.

Напомним, во вторник, 22 февраля, на фоне решения Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об остановке сертификации «Северного потока – 2», уточнив, что Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания. Позже появилось сообщение, что Shell из-за военной операции на Украине планирует выйти из участия в проекте.