Британия ввела санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания вслед за Соединенными Штатами ввела ограничительные меры в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева. Об этом говорится в обновленном во вторник, 1 марта, санкционном списке, опубликованном Министерством иностранных дел Соединенного Королевства.

Согласно введенным ограничениям, активы РФПИ, а также его руководителя, в случае, если их обнаружат в Великобритании, будут заморожены. Дмитриеву также запрещен въезд в королевство.

Как уточняется в документе, причиной распространения санкционных мер на фонд стало то, что «РФПИ занимается деятельностью в сфере, которая имеет экономическую значимость для правительства России», а Дмитриев «занимается деятельностью, имеющей экономическую значимость для правительства России и как результат получает преимущество от правительства России или поддерживает его».

Напомним, ранее Великобритания ввела санкционные меры в отношении ряда крупных банков России. Под ограничения попали ВЭБ, «Совкомбанк» и банк «Открытие». Позже Соединенное Королевство заявило о заморозке активов всех российских банков в ближайшие дни, а также запретило российским судам заходить в порты страны.