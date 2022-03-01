Эрдоган заявил, что Турция не собирается вводить санкции против России

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция собирается продолжать сотрудничество и с Россией, и с Украиной, отметив, что Анкара не планирует вводить санкции в отношении Москвы

«У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. То же самое - с Украиной. Мы не сможем от таких отношений отказаться, если меня об этом попросят, поскольку для нашей страны это представляет большой интерес», заявил турецкий лидер, призвав к разрешению кризиса вокруг Украины «путем дипломатии и диалога, с тем чтобы не допустить дальнейшего нагнетания ситуации».

Тем не менее, как отметил Эрдоган, Анкара находится на стороне Киева в том, что касается недавнего признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. Турецкий лидер призвал обе страны вернуться за стол переговоров.

Напомним, ранее некоторые страны также заявили, что не будут вводить санкции в отношении Москвы. Среди таких государств были Бразилия, Мексика, Аргентина, Китай, Грузия, Сербия и Молдавия.