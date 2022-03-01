Власти Польши начали изъятие принадлежащей России недвижимости в Варшаве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши заявили о планах изъять принадлежащую России недвижимость Варшаве. Об этом сообщили в МИД республики.

- Ведомство уже обратилось в компетентные органы госуправления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении РФ, - сообщили в МИД.

Речь идет о недвижимости, которая расположена по адресам Собеского 100 и Келецкая 45.

В МИД Польши считают, что в данному случае налицо "грубое несоответствие" количества недвижимости, которая находится в распоряжении Польши в России и России в Польше.

Тем временем посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что российское диппредставительство будет разбираться с правовыми аспектами решения польских властей об изъятии двух российских зданий, принадлежащих посольству РФ. Его слова приводят "Известия".

До этого сообщалось, что Польский институт международных отношений (PISM) обратился к Евросоюзу с предложением ввести новые санкции против России. Поводом к такому обращению послужили якобы "агрессивные шаги" Кремля по отношению к соседним государствам и странам-участникам ЕС.