Apple объявила об ограничении работы Apple Pay в России Фото: REUTERS

Американская компания Apple заявила, что Apple Pay и ряд других услуг теперь ограничены в России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные компании.

- Компания наметила ряд действий в ответ на вторжение, включая прекращение всего экспорта в свои центры продаж в стране. Apple Pay и другие услуги ограничены ... Российские СМИ, RT News и Sputnik News, больше не доступны для загрузки в Apple Store за пределами России, - сообщает агентство.

Также 1 марта стало известно о том, что Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. В сообщении на сайте при покупке продукции отмечается, что доставка товаров невозможна в данный регион.

Ранее сообщалось, что санкционные меры Евросоюза в отношении Москвы, введенные из-за ситуации вокруг Украины, ударят и по экономике Европы. Такое заявление во вторник, 1 марта, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.