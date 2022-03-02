В ДНР сообщили о ликвидации штаба группировки ВСУ «Север» Фото: REUTERS

Подразделениям российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления удалось уничтожить штаб оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Большинство офицеров штаба погибли. ... среди погибших - командующий ОТГ "Север" генерал Красильников, - сообщил представитель ведомства в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что 26 февраля, в ходе проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса Вооруженные силы России освободили от националистических вооруженных формирований Украины и взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Также накануне российским войскам удалось разблокировать перекрытый почти восемь лет назад Северо-Крымский канал. Сейчас они благополучно восстановили подачу воды для россиян в Крым.