Ford объявил о приостановке деятельности в России Фото: REUTERS

Американская компания-производитель автомобилей Ford объявила о приостановке деятельности в России. Такое решение принято в связи с событиями на Украине.

- В связи со сложившейся ситуацией ...мы проинформировали наших партнеров по совместным предприятиям, что мы приостанавливаем свою деятельность в России, - сказано в сообщении на сайте производителя.

До этого, также, из-за ситуации ан Украине, американская компания Apple заявила, что Apple Pay и ряд других услуг теперь ограничены в России. Кроме того, 1 марта стало известно о том, что Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. В сообщении на сайте при покупке продукции отмечается, что доставка товаров невозможна в данный регион.

Напомним, санкционные меры ЕС против Москвы, введенные из-за ситуации вокруг Украины, ударят и по экономике Европы, заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.