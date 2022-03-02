Украина требует запретить морское сообщение с российскими портами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина намерена запретить заход в территориальное море и украинские порты судов под российским флагом и украинских судов - в порты России. Об этом говорится на сайте украинского министерства инфраструктуры.

- Готовится документ, касающийся запрета плавания в территориальном море Украины, а также захода в морские порта Украины: судов под флагом Российской Федерации; судов, владельцами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане РФ, а также юрлица, зарегистрированные на территории РФ и физлица, находящиеся под санкциями , - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией. Это означает, что страна отзовет свои посольства и консульства из РФ в полном составе. Политик также объявил о раздаче оружия всем желающим украинцам.