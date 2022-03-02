США выпустят 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовы выпустить порядка 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Об этом сообщает Минэнерго страны.

В публикации ведомства отмечается, что "управление по ископаемым источникам министерства энергетики планирует опубликовать уведомление о продаже 30 миллионов баррелей 2 марта текущего года".

При этом, как отмечает Минэнерго США, страны-участницы Международного энергетического агентства намерены присоединиться к инициативе Вашингтона. Тогда это приведет к выпуску 60 миллионов баррелей нефти.

Ранее сайт kp.ru писал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от мирового сообщества полного эмбарго на торговлю российскими газом и нефтью. А до этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к Евросоюзу, в котором призвал европейских лидеров к активным действиям против РФ.