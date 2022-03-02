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Политика2 марта 2022 1:29

Байден заявил, что Россия изначально планировала операцию на Украине

Он также добавил, что РФ отвергла попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Байден заявил, что Россия изначально планировала операцию на Украине

Байден заявил, что Россия изначально планировала операцию на Украине

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что Россия отвергла попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе вместе с Западом, потому что изначально планировала проведение специальной операции на Украине.

- Действия (президента РФ Владимира) Путина были преднамеренными и неспровоцированными. Он отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас... Путин ошибался - мы были готовы, - заявил глава государства. Его слова цитирует ТАСС.

Напомним, Кремль получил обращения от глав ДНР и ЛНР, направленные российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе. После этого, утром 24 февраля, Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.