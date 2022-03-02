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Экономика2 марта 2022 2:10

Цена нефти Brent превысила 110 долларов за баррель впервые с августа 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 5,68 процента, до 109,28 доллара за баррель
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Цена нефти Brent превысила 110 долларов за баррель впервые с августа 2014 года

Цена нефти Brent превысила 110 долларов за баррель впервые с августа 2014 года

Фото: REUTERS

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 4,01 процента и достигла отметки в 110 долларов за баррель. Об этом 2 марта свидетельствуют данные торгов по состоянию на 04:52 мск.

До этого подобная стоимость сырья Brent фиксировалась только в августе 2014 года.

Тем временем, стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 5,68 процента, до 109,28 доллара за баррель.

До этого, 24 февраля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле текущего года на лондонской бирже ICE выросла на 3,30 процента, до 100,04 долларов за баррель. Так, по состоянию на 06:25 по московскому времени, стоимость Brent росла на 2,45 процента, и ее стоимость была на уровне 99,21 долларов за баррель.