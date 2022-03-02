Цена нефти Brent превысила 110 долларов за баррель впервые с августа 2014 года Фото: REUTERS

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 4,01 процента и достигла отметки в 110 долларов за баррель. Об этом 2 марта свидетельствуют данные торгов по состоянию на 04:52 мск.

До этого подобная стоимость сырья Brent фиксировалась только в августе 2014 года.

Тем временем, стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 5,68 процента, до 109,28 доллара за баррель.

До этого, 24 февраля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле текущего года на лондонской бирже ICE выросла на 3,30 процента, до 100,04 долларов за баррель. Так, по состоянию на 06:25 по московскому времени, стоимость Brent росла на 2,45 процента, и ее стоимость была на уровне 99,21 долларов за баррель.