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В мире2 марта 2022 2:19

США закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов

Байден объявил о закрытии неба над США для всех российских самолетов
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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США закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов

США закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден 2 марта объявил о закрытии воздушного пространства над США для всех российских самолетов. Об этом он заявил во время своего выступления в конгрессе с посланием "О положении страны".

- Мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских перелетов, - сказал он.

Незадолго до объявления главы государства издание Wall Street Journal сообщало, что Соединённые Штаты в ближайшие сутки планируют объявить о закрытии неба от российских самолетов.

До этого в ЕС сообщали о полном закрытии воздушного пространства стран союза для российских самолетов. Кроме того, власти Кипра тоже закрыли воздушное пространство для российских самолетов, тем самым прервав авиасообщение с РФ. Теперь всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра.