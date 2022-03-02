США закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден 2 марта объявил о закрытии воздушного пространства над США для всех российских самолетов. Об этом он заявил во время своего выступления в конгрессе с посланием "О положении страны".

- Мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских перелетов, - сказал он.

Незадолго до объявления главы государства издание Wall Street Journal сообщало, что Соединённые Штаты в ближайшие сутки планируют объявить о закрытии неба от российских самолетов.

До этого в ЕС сообщали о полном закрытии воздушного пространства стран союза для российских самолетов. Кроме того, власти Кипра тоже закрыли воздушное пространство для российских самолетов, тем самым прервав авиасообщение с РФ. Теперь всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра.